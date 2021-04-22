Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
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Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı

Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan dilencilerden Mahmud A.'nın (69) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından 1700 TL para çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan dilencilerden Mahmud A.'nın (69) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından 1700 TL para çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazanda artan, insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmada son 3 günde 16 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler arasında Mahmud A.'nın üzerinde yapılan arama çalışmasında iç çamaşırına sakladığı kesede 1700 TL, cebinde 88 TL ele geçirildi. Üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilencilere idari ceza uygulandı.


Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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