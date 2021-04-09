Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti
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Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti. Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, annesi Havva Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı öğrenildi. Havva Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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