Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi

Dilek İmamoğlu, koronavirüsü testi sonucu pozitif çıkan eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.