Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi
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Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi

25.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:53

Dilek İmamoğlu, koronavirüsü testi sonucu pozitif çıkan eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, koronavirüse yakalanan eşi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumunu paylaştı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, "Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kulandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına yapılan koronavirüsü testi sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi

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