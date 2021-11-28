Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz hayatı ve biyografisi! Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilara Korkmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler. Dilara Korkmaz hayatı ve biyografisi. Dilara Korkmaz kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Korkmaz merak konusu oldu. İşte Dilara Korkmaz hakkında merak edilen Dilara Korkmaz kimdir, Dilara Korkmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
DİLARA KORKMAZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 1998
23 yaşında
Boy: 1,77 m
Dilara Korkmaz (d. 1998, İstanbul, Türkiye) Türk manken. 2021 yılında 'Miss Turkey World' tacını takmıştır. Miss World güzellik yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecektir.
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