Dilara Gönder uzun aradan sonra ekranlara dönüyor! Kanalı bile belli

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Dilara Gönder, Haber Global'de yayınlanacak yeni bir yarışma programıyla televizyon dünyasına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder, haber yarışma programı ile ekranlara dönüyor.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri akşam saatlerinde yayınlanacak olan program, Haziran ayının ilk haftasında, Haber Global'de izleyiciyle buluşacak.

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Sunucu Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi. Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı.

Dilara Gönder, 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Ne Diyosun' adlı dizide rol aldı, bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimidir. En son Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından TRT 1 ekranlarında yer alan Baba candır dizisinde oynadı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programında sunuculuk yaptı.