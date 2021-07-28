Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder biyografisi!
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Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder biyografisi!

Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder biyografisi!
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Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder Show Ana Haber'in yeni sunucusu oldu. Bununla beraber Dilara Gönder'in hayatı merak edildi. Peki, Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder mesleği nedir? Dilara Gönder hayatı ve biyografisi nedir?

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçilmiştir. Peki, Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder mesleği nedir? Dilara Gönder hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder (d. 17 Haziran 1983, Herrenberg) Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.] 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Diyosuun adlı dizide rol almaktadır, bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimidir. En son Star tv'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. Baba Candır dizisinde rol almıştır. 26 Aralık 2016 günü Selim Yalın ile evlendiği haberleri gazetelerde çıktı.

FİLMOGRAFİSİ

• Sil Baştan - 2014 (Gizem Dereli)

• Ne Diyosuun - 2014 (Cansu)

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Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder biyografisi! - Haberler
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