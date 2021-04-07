Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter'den şaşırtan karar!
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Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter'den şaşırtan karar!

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Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter'den şaşırtan karar!

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğrayan Dilan Çıtak, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'den ayrıldı

Uzun yıllardır çalkantılı birliktelik yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık" diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Çıtak ve Dörter, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını da sildi.

PANDEMİ YÜZÜNDEN DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLERDİ...

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişlerdi.

"BİR İMZALIK İŞ!"

Levent Dörter, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

KARAKOLLUK OLMUŞTU

Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz çarşamba günü büyük bir şok yaşamıştı. Yabancı uyruklu dört kişilik grup, Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde gerginlik çıkarmıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve görevli bir erkek çalışan darp edilmişti. Yaşananların ardından Çıtak, hemen Harbiye Polis Merkezi'nin yolunu tuttu ve turistlerden şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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