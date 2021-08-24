Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları
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Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları

Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaştı.

HEY RUH EŞİM!

Sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili hiç paylaşım yapmayan Dilan Çiçek Deniz, herkesi şaşırttı.

Deniz, paylaşımlarının altına, "Hey ruh eşim" yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı. Çiftin aşk pozlarına 400 bin beğeni geldi.

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

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Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk pozları - Haberler Magazin
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