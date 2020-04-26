Dikran Masis'dan alkışlanacak hareket Koronavirüsle mücadele döneminde Dikran Masis'ten örnek davranış: 1147 kiracısından para almadı

İş adamı Dikran Masis, salgınla mücadeleye katıldı. "Her şeyi devletten beklemeyelim" deyip 1147 kiracısından para almadı: Hükümetimiz süreci çok iyi yönetiyor. Ancak yardımlaşma da gerekiyor. Birbirimize sırt çıkmamız lazım. Mülk sahibinin 2 ay kira almaması ona bir şey kaybettirmez. Tüm mal sahiplerinden fedakarlık bekliyorum. İş insanı Dikran Masis, "Gün birlik olma zamanı, biz bize yeteriz Türkiyem" dedi ve Covid-19 nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 1447 kiracısından 2 ay kira almadığını açıkladı...

74 yaşındaki işadamı; İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'teki mülklere ait elektrik ve su borçlarını da almayacağını söyleyip ekledi: "Esnafımız evde sıkıntılı şekilde otururken 'Kiramı nasıl ödeyeceğim?' diye mi düşünecek?" "Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum.

Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen Dikran Masis, alkış aldı. Eskidji Group'un sahibi olan Dikran Bey'e eşi Yasemin Masis de şöyle övgü yağdırdı: "Bravo kocam. Şövalyeliğini yine gösterdin. Zaman birbirimize destek olma zamanı. Biz bize yeteriz Türkiyem."









