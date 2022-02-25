Dikili'de genel tıbbi bitkiler eğitimi düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen genel tıbbi bitkiler kursu tamamlandı.

Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan 13 kursiyere, ekinezya, lavanta, kekik ve anason gibi coğrafi şartlara uygun bitkilere ilişkin eğitim verildi.

Ziraat mühendislerinden 10 gün boyunca eğitim alan kursiyerler, yapılan sınav sonrası sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyerlerden Fatma Sevinç Top, faydalı bilgiler edindiklerini belirterek, "Lavanta ve güle alternatif birçok tıbbi bitkinin yetiştirilebileceğini ve bu bitkilere talebin çok olduğunu öğrendim. İki kızım bu işle çok ilgili. Tarlada ailecek çalışacağız. Kızlarımla beraber bir proje geliştirip bu alanda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın istihdamını arttırmak amacıyla yeni kursların açılacağı bilgisini verdi.