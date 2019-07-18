Dijitalleşmeyle muhasebe mesleğinin profili değişecek

Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ekonomiden sorumlu eski devlet Bakanı masum Türker ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Erdem' ayrıca meslek mensuplarıyla bir araya gelerek meslek mensuplarının sorunlarıyla ilgili sohbette bulundu.

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven toplantıda söz alarak "eski Devlet Bakanımız ve TÜRMOBYönetim Kurulu Üyesi Masum Türker'in nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi eski ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker meslek mensuplarıyla yaptığı sohbette mesleğin artık defter tutma aşamasından çıktığını bir üstat, yani uzman, danışman hatta denetçi bir konumuna ulaştığını ifade etti.

Türker sözlerine şöyle devam etti; "

Muhasebe bürosunda defter tutarak kendi masasının tozunu alarak kendi kendini yetiştirmiş bakanlığa yükselmiş; ama şimdi tekrar kendi mesleğine dönmüş olanbiri olarak söylüyorum; Biz akademik oda değiliz. Biz kariyer odasıyız. İster Ticaret Lisesi'ni okuyarak, ister üniversite okuyarak aldığınız eğitim sonrası hedefiniz ya patron ya genel müdür olmak eğiliminde. Muhasebecilik eğitimini bir Muhasebe bürosuna girdikten sonra alırsınız ,alıyorsunuz. Şimdi de asıl meslek odaya stajyer olduğunuz gün başlıyor. Onun için bu mesleği bilmeyenler bizim için akademik oda diyorlar Biz orada değiliz. Biz kariyer odasıyız yani meslek veren Odayız.17 yıldan beri yani 1997 yılından bu yana yönetmeliklerde staj sınavı ile giriş yokken biz kendi kendimize, sonra mahkeme ile kazandık şimdi yasal olarak stajda ilk defa mesleğe girme usulü getirdik

Muhasebe defter tutma değildir.

DİJİTALLEŞMEYLE MESLEĞİN PROFİLİ DEĞİŞECEK

Meslek mensubu olarak mutlaka bilgisayar programcığını da öğrenmemiz gerek. Bakanlık bir bilgi sitemleri diye bir şey yayınladı. Bilgi sistemlerini yönetebilen bana muhasebeci lazım demek zorunluluğu doğuyor. Kendinizi nasıl yöneteceğiniz tasarlarken nasıl denetlenebileceğinizi de bilmeniz gerek. Neden diyorum çünkü müşterilerimizin haklarını nasıl koruruz yöntemini bilmemiz gerek.

Türkiye'de vergi toplama maliyeti yüzde1,5 . Yani bütün toplanan maaşları vergileri koy, binaları koy, , kullanılan arabaları, her şeyi koy toplamı yüzde 1,5. Böyle bir şey olmaz. O verginin yüzde 1 ini de biz muhasebecilere verin. Nasıl verecekler, vergi beyannamesini denetleyerek imzalayalım, paramızı siz verin. Ama biz bunu reddediyoruz. Neden korkuyoruz çünkü biz denetlenmekten korkuyoruz. Batıda muhasebeci denetim yapan anlamında. Ben bu işi o günlerde ortaya attığımız zaman yani genel Başkanlığı bıraktıktan sonra şimdi bağımsız denetim fonksiyonu ortaya çıktı."

Kaynak: Bültenler