Dijitalleşen özel güvenlik işlemleriyle 154 milyon lira tasarruf

İÇİŞLERİ Bakanlığı, özel güvenlik işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) sistemi ile geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlemin dijital ortamda gerçekleştirildiğini ve 154 milyon 704 bin TL'nin vatandaşın cebinde kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin dijitalleştirilmesi çalışmaları kapsamında başlatılan ÖGNET sisteminin; özel güvenlik sektörü çalışanları ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı birimlerini tek çatı altında topladığı hatırlatılarak, "100 bine yakın kullanıcıyı bünyesinde barından sistem ile özel güvenlik evrak işlemleri dijital ortamda gerçekleşirken, vatandaş üzerindeki maliyet yükünün büyük bir bölümü de kalktı. Sistem sayesinde geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlem dijital ortamda yapılırken, 154 milyon 704 bin 747 lira vatandaşın cebinde kaldı. 2 milyon 596 bin adet kağıt ise tasarruf edildi" denildi.