Dijital müzik platformunda Mayıs ayının şampiyonu: Zeynep Bastık
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Dijital müzik platformunda Mayıs ayının şampiyonu: Zeynep Bastık

Türkiye'nin dijital müzik platformu Mayıs ayında en çok dinlenen sanatçı Zeynep Bastık, en çok dinlenen şarkı ise 'Her Mevsim Yazım' oldu.

Dijital müzik platformunda Mayıs ayının şampiyonu: Zeynep Bastık
16.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:41

Bastık'ın ardından Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm tercih edilirken, fizy kullanıcılarının en sevdiği müzik tarzları olarak pop ve rap öne çıktı.

Dijital müzik platformunda Mayıs ayının şampiyonları belli oldu. Mayıs ayının en çok dinlenen ismi 26 yaşındaki Zeynep Bastık olurken, özellikle klibiyle son haftalara damga vuran şarkısı "Her Mevsim Yazım" da en çok dinlenen parça oldu. Bastık'ı sırasıyla Bilal Sonses, Sura İskenderli ve Gazapizm izledi.

Şarkıcılar arasındaki sıralamanın bir benzeri, en çok tercih edilen müzik türünde de ortaya çıktı. Pop müzik mayıs ayında yüzde 38 ile liderliği alırken, onu az bir farkla (yüzde 36) rap takip etti. Sıralamanın geri kalanı arabesk (yüzde 10), oldies (yüzde 7), yöresel/halk müziği (yüzde 6), ve indie/rock/electro (yüzde 3) şeklinde oluştu.

Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fizy listeleri arasında en çok dinlenen 'Günün Listesi' oldu.Hemen ardından ise 'fizy Rap' geldi. Mayıs ayının öne çıkan diğer favori listeleri sırasıyla; 'Yeni Nesil Pop', '#EvdeHayatVar Pop', 'fizy Pop', 'Koş fizy Koş', 'Today's Hits', 'En Yeniler Yerli' ve 'En Yeniler Yabancı' listeleri oldu.

Kaynak: Bültenler

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