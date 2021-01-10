Dijital kültür sanat gazetesi "Litros Sanat" 15 Ocak'ta yayına başlıyor
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Dijital kültür sanat gazetesi "Litros Sanat" 15 Ocak'ta yayına başlıyor

10.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:46
Dijital kültür sanat gazetesi

Esenler Belediyesi tarafından kültür sanat gazeteciliği alanındaki eksikliği doldurma amacıyla hazırlanan "Litros Sanat" adlı dijital gazete 15 Ocak'ta okurlarla buluşacak.

Esenler Belediyesi tarafından kültür sanat gazeteciliği alanındaki eksikliği doldurma amacıyla hazırlanan "Litros Sanat" adlı dijital gazete 15 Ocak'ta okurlarla buluşacak.

"Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi" sloganıyla yola çıkan gazetede, kültür sanatın her alanından haberler, köşe yazıları ve röportajlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İki haftada bir okurlarla buluşacak olan gazete, sinema, tiyatro, plastik sanatlar, müzik, edebiyat, gelenekli sanatlar, arkeoloji ve kültür tarihi gibi farklı alanlarda ayrıntılı bilgi ve haber üretecek.

Gazete, PDF formatında "litrossanat.com" üzerinden indirilerek okunabilmesinin yanı sıra aynı site üzerinden tüm içeriklere ayrı ayrı ulaşılıp paylaşılabilecek.

Misafir köşe yazarlarını da konuk edecek Litros Sanat'in ilk sayısında, aralarında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, yazar Mustafa Özçelik ile şair Şakir Kurtulmuş'un bulunduğu kültür ve sanat dünyasından birçok usta ismin yazısı yer alıyor.

Gazetede ayrıca "Nabat" filmiyle Azerbaycan'ın Oscar adayı olan yönetmen Elçin Musaoğlu ve arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile yapılan söyleşiler bulunuyor.

"Yeni Normalde Kültür Sanat Anlayışı" başlığı altında hazırlanan dosya haber kapsamında ise Gülcan Tezcan'ın İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'le gerçekleştirdiği röportaj okurların dikkatine sunuluyor.

Litros Sanat'ta ayrıca birçok festivalden ödülle dönen "Guardian Of Angels"in yönetmeni Ensar Altay'la Japonya'da yalnız ölümleri anlatan yeni belgeseli "Kodokushi" üzerine bir söyleşiye de yer veriliyor.

Genel Koordinatörlüğünü Hasan Taşçı'nın üstlendiği gazetenin, genel yayın yönetmenliğini Hüseyin Cerrahoğlu, yazı işleri müdürlüğünü Erhan Akcan, haber müdürlüğünü Muhammed Emre Yapraklı, yayın danışmanlığını ise Özcan Ünlü gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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