"Digital Baret" Online Staj Programı Başlıyor! Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi, başvuru değerlendirmeleri sonucunda staj hakkı kazanan üniversite öğrencilerini pandemi sürecinde korumak ve mağdur etmemek için "Digital Baret" Online Staj Programını hayata geçirdi.

Bu programla kendi sektöründe bir ilke imza atan Yapı Merkezi, Covid – 19 salgınının ardından normal staj sürecine geçildikten sonra da öğrencilere "Digital Baret" üzerinden eğitimler vermeye devam ederek, dünyanın dört bir yanındaki şantiyeleri öğrencilerin ayağına getirecek.

Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi, başvuru değerlendirmeleri sonucunda staj hakkı kazanan üniversite öğrencilerini pandemi sürecinde korumak ve mağdur etmemek için "Digital Baret" Online Staj Programını hayata geçirdi. Bu programla kendi sektöründe bir ilke imza atan Yapı Merkezi, Covid – 19 salgınının ardından normal staj sürecine geçildikten sonra da öğrencilere "Digital Baret" eğitimler vermeye devam edecek.

Yapı Merkezi İnsan Kaynakları Bölümü'nün gerçekleştirdiği online mülakat sürecinden başarıyla geçen öğrenciler sosyal, teknik ve profesyonel deneyim olmak üzere 3 kategorisi bulunan "Digital Baret" Online Staj Programına katılabilecekler. İnşaat, Elektrik-Elektronik, Makine ve Mimarlık Fakülteleri öğrencilerine staj imkanı sağlayacak olan bu program, Yapı Merkezi Akademi dijital platformu üzerinden gerçekleşecek. Yeni nesil staj programıyla, Yapı Merkezi, başvuru aşamasından staj sonuna kadar tüm süreci dijital ortamda yönetecek. Yapı Merkezi'nin eğitime, gelişme ve teknolojiye verdiği değerden yola .çıkarak attığı bu dijital adım, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladığı kadar, yeni nesil uygulamalara yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Şantiyeleri öğrencilerin evine getiriyor!

Programın içeriğinde bulunan "CEO ile Buluşma" bölümü öğrenciler için ilgi odağı olacak. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. CEO'su S. Özge Arıoğlu ile online platform üzerinden görüşme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, güncel sektörel bilgileri ilk ağızdan duyacak ve sorularını doğrudan Arıoğlu'na yöneltebilecekler.

"Sanal Şantiye" ile öğrenciler, Yapı Merkezi'nin dünya genelindeki şantiyelerine canlı bağlanarak proje müdürleri ile görüşme olanağı yakalayacaklar.

Kaynak: Bültenler