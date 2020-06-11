"Digital Baret" Online Staj Programı Başlıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Digital Baret" Online Staj Programı Başlıyor!

Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi, başvuru değerlendirmeleri sonucunda staj hakkı kazanan üniversite öğrencilerini pandemi sürecinde korumak ve mağdur etmemek için "Digital Baret" Online Staj Programını hayata geçirdi.

11.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:41

Bu programla kendi sektöründe bir ilke imza atan Yapı Merkezi, Covid – 19 salgınının ardından normal staj sürecine geçildikten sonra da öğrencilere "Digital Baret" üzerinden eğitimler vermeye devam ederek, dünyanın dört bir yanındaki şantiyeleri öğrencilerin ayağına getirecek.

Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi, başvuru değerlendirmeleri sonucunda staj hakkı kazanan üniversite öğrencilerini pandemi sürecinde korumak ve mağdur etmemek için "Digital Baret" Online Staj Programını hayata geçirdi. Bu programla kendi sektöründe bir ilke imza atan Yapı Merkezi, Covid – 19 salgınının ardından normal staj sürecine geçildikten sonra da öğrencilere "Digital Baret" eğitimler vermeye devam edecek.

Yapı Merkezi İnsan Kaynakları Bölümü'nün gerçekleştirdiği online mülakat sürecinden başarıyla geçen öğrenciler sosyal, teknik ve profesyonel deneyim olmak üzere 3 kategorisi bulunan "Digital Baret" Online Staj Programına katılabilecekler. İnşaat, Elektrik-Elektronik, Makine ve Mimarlık Fakülteleri öğrencilerine staj imkanı sağlayacak olan bu program, Yapı Merkezi Akademi dijital platformu üzerinden gerçekleşecek. Yeni nesil staj programıyla, Yapı Merkezi, başvuru aşamasından staj sonuna kadar tüm süreci dijital ortamda yönetecek. Yapı Merkezi'nin eğitime, gelişme ve teknolojiye verdiği değerden yola .çıkarak attığı bu dijital adım, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladığı kadar, yeni nesil uygulamalara yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Şantiyeleri öğrencilerin evine getiriyor!

Programın içeriğinde bulunan "CEO ile Buluşma" bölümü öğrenciler için ilgi odağı olacak. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. CEO'su S. Özge Arıoğlu ile online platform üzerinden görüşme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, güncel sektörel bilgileri ilk ağızdan duyacak ve sorularını doğrudan Arıoğlu'na yöneltebilecekler.

"Sanal Şantiye" ile öğrenciler, Yapı Merkezi'nin dünya genelindeki şantiyelerine canlı bağlanarak proje müdürleri ile görüşme olanağı yakalayacaklar.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Engin Altay Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Yasmin Erbil Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: "Digital Baret" Online Staj Programı Başlıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:41:53. #1.14#
title