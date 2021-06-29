Digital Athletics VCT: 3. Aşama Challengers 1'e erken veda etti!
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Digital Athletics VCT: 3. Aşama Challengers 1'e erken veda etti!

Digital Athletics VCT: 3. Aşama Challengers 1'e erken veda etti!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

VCT Türkiye Challengers 3. Aşama 1. Hafta ön elemeleri başladı. Türkiye'den birçok espor takımının katılım sağladığı turnuvada favori ekiplerden Digital Athletics erken bir veda yaşadı. VTC Türkiye Challengers ne zaman bitecek? VCT Türkiye Challengers 3. Aşama 1. Hafta maç sonuçları!

VALORANT espor arenasında 249 katılım sağladı turnuvaya yıldız oyuncuları bünyesinde barındıran Digital Athletics, Supermassive Blaze ve Fire Flux katıldı. Bu takımların VCT: 3. Aşamasında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyordu. Dün oynanan maçların şunları tüm oyunseverleri şok etti.

1907 Fenerbahçe ile eşleşen Digital Athletics, rakibinin eski Valorant kadrosunda bulunan 3 oyuncuyu kendi kadrosunda bulunduruyordu. 1907 Fenerbahçe ise 3 oyuncusunun Digital Athletics'e gitmesinden sonra yeni bir oluşum içine girdi ve genç oyuncularla dolu bir kadro oluşturdu. Karşılaşmada oldukça etkili olan taraf 1907 Fenerbahçe Esports, iki maçtada hata yapmayarak Digital Athletics'i 2-0'lık skorla mağlup etti ve turnuvanın dışında bıraktı.

Digital Athletics'in beklenmeyen vedasının ardından gözler Fire Flux ve Supermassive Blaze'e çevrildi. İki takımda ilk turlarını bay geçtikten sonra ikinci karşılaşmalarını üstünlük sağlayarak kazanmayı başardı.

VCT Türkiye Challengers 3. Aşamanın ilk haftası 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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