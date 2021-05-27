Digital Athletics Valorant kadrosunu duyurdu!
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Digital Athletics Valorant kadrosunu duyurdu!

Digital Athletics Valorant kadrosunu duyurdu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Digital Athletics espor organizasyonu dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımla Valorant kadrosunu duyurdu. Digital Athletics kadrosuna hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

Digital Athletics, dün akşam saatlerinde yayınladığı video ile Valorant kadrosunu resmi olarak duyurmuş oldu. Tecrübeli oyuncuların yer aldığı kadro, bu sene Valorant sahnesinde önemli başarılara imza atabilir gibi görünüyor.

Twitter üzerinden yapılan paylaşım "Nerede kalmıştık?" sorusuyla oldukça dikkat çekti. Dünakşam yapılan videolu paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz.

Digital Athletics kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Sangal Esports'tan Muhammed "mini" Salman, 1907 Fenerbahçe Espor'dan Bora "Maiko" İğci, Tolga "bacyx" Bacak, Mert "cacan" Çaçan, Cyber Skull Esports'tan tanıdığımız Uğur "Kuzuur" Kiremitçi ve koç Alper "colbso" Başboğa.

DIGITAL ATHLETICS VALORANT KADROSU

  • Muhammed "mini" Salman
  • Bora "Maiko" İğci
  • Tolga "bacyx" Bacak
  • Mert "cacan" Çaçan
  • Uğur "Kuzuur" Kiremitçi
  • Alper "colbsoN" Başboğa (takım koçu)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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