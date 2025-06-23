Didim yangın söndü mü, Didim yangın enden çıktı?

Didim yangın söndü mü, Didim yangın enden çıktı?
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Didim'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, Didim yangın söndü mü, Didim yangın enden çıktı?

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan bir başka yangına daha müdahale ediliyor. Didim yangın söndü mü, Didim yangın enden çıktı?

DİDİM YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Didim Sanayisine yakın mevkideki makilik alanda henüzbelirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Öte yandan Akbük Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın da devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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