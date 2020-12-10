Didim Devlet Hastanesi hayırsever çifti unutmadı
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Didim Devlet Hastanesi hayırsever çifti unutmadı

10.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:57
Didim Devlet Hastanesi hayırsever çifti unutmadı

Didim Devlet Hastanesine, yerli ve milli imkanlarla yapılan ventilatör cihazı bağışlayan hayırsever Yıldırım çiftine hastane yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Didim Devlet Hastanesine, yerli ve milli imkanlarla yapılan ventilatör cihazı bağışlayan hayırsever Yıldırım çiftine hastane yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Didim'de hizmet veren Dr. Hilmi Yıldırım ve eşi Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım tarafından Didim Devlet Hastanesine bağışladıkları ventilatör cihazı dolayı hastane yönetimince Yıldırım çiftine teşekkür plaketi verildi. Hastanede yapılan törene İlçe Kaymakamı Halil Avşar, İlçe Sağlık Müdürü Oben Döndü, AK Parti İlçe başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri, Hastane Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç ile hastane yöneticileri ile Yıldırım çifti katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım'a plaketini ve çiçeğini Kaymakam Avşar verirken, eşi Dr. Hilmi Yıldırım'a plaketi Hastane Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç verirken çiçeği ise İlçe Başkanı Maşallah Subaşı verdi.

Hayırsever Hilmi Yıldırım, eşinin desteğiyle kendi adlarına bağış yaptıklarını belirterek, "Umarım kovid hastalarımıza ve solunum sıkıntısı çeken hastalarımıza bir nebze olsun yardımcı olduysak ne mutlu bize" dedi.

Hastane başhekimi Dr. Ethem Bilgiç ise cihazın kullanılmaya başlandığını ifade ederek "Bu konuda bir cihazımızı da İl sağlık müdürlüğünden istedik ve geldi. Şu an bu özellikle iki cihazımız var. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu cihazın fonksiyonu da çok önemli" dedi.

AK Parti Didim İlçe başkanı Maşallah Subaşı da iki cihazın hastanede hizmete başladığını belirterek, gelecek süreçte iki cihazın daha Ankara'dan gelerek hastaneye teslim edileceğini belirtti.

İlçe Kaymakamı Halil Avşar ise Yıldırım çiftine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, bu tür bağışların diğer hayırseverlere örnek olmasını istedi. - AYDIN

Didim Devlet Hastanesi hayırsever çifti unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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