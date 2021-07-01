Didim'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Didim'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Didim'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı Didim'de etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı Didim'de etkinliklerle kutlandı.

Didim Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Kent Meydan'ında Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunması ile tören sona erdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı etkinlikleri kapsamında, İlçe protokolünün katılımı ile Altınkum sahili açıklarına deniz şehitleri için çelenk bırakıldı. - AYDIN

Didim'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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