Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor
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Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Polis denetim noktaları Emniyet güçlerince muafiyet belgelerinin kontrol edilmesi Kontrollü geçiş yapan araçlar AYDIN - Didim'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde emniyet güçlerince geniş kapsamlı...

Polis denetim noktaları

Emniyet güçlerince muafiyet belgelerinin kontrol edilmesi

Kontrollü geçiş yapan araçlar AYDIN - Didim'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde emniyet güçlerince geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor
Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor
Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor
Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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