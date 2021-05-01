Didim'de denetimler ilçe genelinde yapılıyor
Polis denetim noktaları Emniyet güçlerince muafiyet belgelerinin kontrol edilmesi Kontrollü geçiş yapan araçlar AYDIN - Didim'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde emniyet güçlerince geniş kapsamlı...
Polis denetim noktaları
Emniyet güçlerince muafiyet belgelerinin kontrol edilmesi
Kontrollü geçiş yapan araçlar AYDIN - Didim'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde emniyet güçlerince geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık