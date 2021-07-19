Didim'de bayram yoğunluğu
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Didim'de bayram yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Sahilde yürüyenler Denize girenler Tekne turuna çıkanlar AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Sahilde yürüyenler

Denize girenler

Tekne turuna çıkanlar AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu. 9 günlük bayram tatilinde Didim'i tercih eden yerli ve yabancı turistler, Altınkum plajında denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.

Didim'de bayram yoğunluğu
Didim'de bayram yoğunluğu
Didim'de bayram yoğunluğu
Didim'de bayram yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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