Didim'de bayram yoğunluğu

Sahilde yürüyenler Denize girenler Tekne turuna çıkanlar AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Sahilde yürüyenler

Denize girenler

Tekne turuna çıkanlar AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu. 9 günlük bayram tatilinde Didim'i tercih eden yerli ve yabancı turistler, Altınkum plajında denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık