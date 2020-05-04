Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı
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Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı

Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı
04.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:41

Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı Didim Belediyesi 4 Mayıs Dünya Star Wars gününü, özel olarak hazırlattığı videoyla kutladı.

Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı

AYDIN - Didim Belediyesi 4 Mayıs Dünya Star Wars gününü, özel olarak hazırlattığı videoyla kutladı. Hazırlanan bilim kurgu videosunda; uzaylılar uzay gemisiyle Didim'e gelirken, Yalı Caddesine ve Kent meydanında gezintiye çıkıyor.

1977 yılında bu yana dünyayı kasıp kavuran Star Wars efsanesi çizgi romanlar, diziler, videolar, kıyafetler, çantalar gibi hayatın pek çok yerini alırken, Star Wars için hayranları her yıl 4 Mayıs'ta Dünya Star Wars gününü kutluyor. Didim Belediyesi de bu günde Star Wars'ı unutmayarak bilim kurgu filmini aratmayan 20 saniyelik bir video hazırlayarak günü kutladı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda "4 Mayıs Dünya Star Wars Günü kutlu olsun. Jedi'ları göreve davet ediyoruz. Güç seninle olsun" sloganları yer alırken, video da Çamlık Mahallesi Aytepe Caddesi üzerine uzaylı gemisi görünüyor. Uzaylılar daha sonra Yalı Caddesinde gezintiye çıkarken, son olarak Didim Kent Meydanında Didim yazısı önünde görülen uzaylılar ardından Didim'den ayrılıyor.

Didim Belediyesi, Stars Wars gününe özel video hazırladı

Kaynak: İHA

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