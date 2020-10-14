Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti

Önceki gün oyuncu Burak Deniz ile bir mekanda yakalanan ve birlikte oldukları konuşulan Didem Soydan, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere aşk iddialarının doğru olduğunu söyledi.