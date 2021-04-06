Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var
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Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

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Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

Her yaptığı ve söylediği gündem olan model Didem Soydan, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu. Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, cinsel yönelimi ve fantazileri hakkında da konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile koronavirüs yakalanan ve evde tedavi gören Didem Soydan'ın YouTube kanalında yayınlanan röportajıyla gündem oldu.

"HETEROSEKSÜEL İLİŞKİLERİM OLDU AMA BİR KIZ DA PEŞİME DÜŞTÜ"

"Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Soydan, "Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti" ifadelerini kullandı.

Heteroseksüel, cinselliği karşı cinse yönelik olan kişiler için kullanılır.

"FANTAZİ İÇİN ÖZEL AYAKKABILARIM VAR"

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü manken fantazilerinden bahsederken de "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim" dedi.

Sevgili seçimlerinde burçların önemli olduğunu söyleyen ünlü manken "Sevgili seçimlerimde sadece burca dikkat ettim. Belli burçlar benim hayatımda yok. Hayatımda olan insanların hepsi eylül-ocak arası doğmuştur" diyerek herkesi şaşırttı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:45:37. #1.14#
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