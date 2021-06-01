Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
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Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Kınalı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Didem Kınalı hakkında merak edilenler. Didem Kınalı hayatı ve biyografisi. Didem Kınalı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Kınalı merak konusu oldu. İşte Didem Kınalı hakkında merak edilen Didem Kınalı kimdir, Didem Kınalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİDEM KINALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Haziran 1986

Kaç yaşında: 34 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,62 m.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman(Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

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Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi! Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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