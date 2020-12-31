Didem Erol kimdir? Didem Erol kaç yaşında, nereli? Didem Erol filmleri!

Yaptığı belgeseller, diziler ve filmler ile tanınan başarılı isim Didem Erol kimdir? Didem Erol kaç yaşında, nereli? Didem Erol filmleri!

DİDEM EROL KİMDİR?

Uzun yıllar Avustralya'da yaşayıp daha sonra annesi ile birlikte Türkiye'ye dönmüştür. Avrupa Yakası dizisinde kısa bir süre Victoria rolünde oynamıştır. Medya spekülasyonlarının ortasında Didem Erol, Fransa'nın Cannes kentinde tanıştığı Quentin Tarantino ile çıktığı doğrulandı. Erol'un Amerikan film yönetmeni Tarantino ile ilişkisi dört yıl sonra sona erdi. Ayrıca yönetmen Oliver Stone ile yakın arkadaştır. Birden fazla vatandaşlığa sahip olan Didem Erol, İngilizce bilmektedir.

DİDEM EROL FİLMLERİ

Diziler

Omuz omuza (2004)

Emret komutanım (2005)

Yine de aşığım (2005)

Arka sokaklar (2006)

ÇÖT (Çok Özel Tim) (2007)

Avrupa Yakası (2005-2008)

Skandal (2018)

Filmler

The Accidental Spy - Altın yumruk Istanbul'da (2001)

Metres - The Donor (2001)

Balans ve manevra (2005)

Kontrat - The Contract (2006)

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oglu (2006)

Yaşar ne yaşar ne yaşamaz (2008)

Sahte Kimlik - Double Identity (2009)

Süper Ajan K9 (Süper Ajan K9) (2008)

Annihilation Earth (2009)

Kukuriku - Kadın Krallığı (2010)

The Pod (2014)

Despair Sessions (2015)

Organik Aşk Hikayeleri (2016)

The Dwarves of Demrel (2018)

The Trouble (2020)