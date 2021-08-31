Didem Ceran'dan eğitim göndermesi
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Didem Ceran'dan eğitim göndermesi

Didem Ceran'dan eğitim göndermesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündem olan Didem Ceran, televizyona adım atacak. Sosyal medya fenomeni eğitimini tamamladıktan sonra izleyici karşısına çıkacak.

YouTube kanalında paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Didem Ceran, "Ekranların artık eğitimli yüzlere ihtiyacı var. Nerede eğitimsiz manken ve eğitimsiz ünlü çocuğu varsa ekranda ve bu ünlümsüler toplumun yapısını bozmakta... Televizyondan teklifler geliyor ve eğitimini alarak bu eğitimsiz insanlardan medyayı temizlemek istiyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni, Üsküdar Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim görecek. Aldığı iyi puan sayesinde tam burs hakkı kazanan Didem Ceran, eğitimini tamamladıktan sonra ekranlarda boy gösterecek.

Didem Ceran'dan eğitim göndermesi
Didem Ceran'dan eğitim göndermesi

Kaynak: Snob Magazin

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