Didem Ceran'dan eğitim göndermesi

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündem olan Didem Ceran, televizyona adım atacak. Sosyal medya fenomeni eğitimini tamamladıktan sonra izleyici karşısına çıkacak.

YouTube kanalında paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Didem Ceran, "Ekranların artık eğitimli yüzlere ihtiyacı var. Nerede eğitimsiz manken ve eğitimsiz ünlü çocuğu varsa ekranda ve bu ünlümsüler toplumun yapısını bozmakta... Televizyondan teklifler geliyor ve eğitimini alarak bu eğitimsiz insanlardan medyayı temizlemek istiyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni, Üsküdar Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim görecek. Aldığı iyi puan sayesinde tam burs hakkı kazanan Didem Ceran, eğitimini tamamladıktan sonra ekranlarda boy gösterecek.

Kaynak: Snob Magazin