Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hayatı ve biyografisi! Didem Balçın kaç yaşında, nereli?
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Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hayatı ve biyografisi! Didem Balçın kaç yaşında, nereli?

20.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:01
Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hayatı ve biyografisi! Didem Balçın kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Balçın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Didem Balçın hakkında merak edilenler. Didem Balçın hayatı ve biyografisi. Didem Balçın kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Balçın merak konusu oldu. İşte Didem Balçın hakkında merak edilen Didem Balçın kimdir, Didem Balçın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Mayıs 1982

Kaç yaşında: 38 yıl yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,62 m

Eğitim: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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