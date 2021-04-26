Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...
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Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...

Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın anne oldu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bugün anne oldu.

Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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