Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk TV'den ayrıldığını duyurdu. Yılmaz'ın yeni adresi ise Ciner'in bir başka kanalı olan Show TV olacak. Yılmaz'ın bu kez bir realite programıı sunacağı ve Müge Anlı'ya rakip olacağı iddia edildi.

Ciner Medya Grubu'na bağlı Habertürk'te çok kritik bir gelişme yaşandı. Habertürk ekranlarının sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Show Tv'ye geçen Yılmaz'ın realite programı sunacağı iddia edildi.

Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

"MÜGE ANLI'YA RAKİP OLACAK"

Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre; Yılmaz, bu kez bir realite programı sunacak. Programın Müge Anlı'nın Atv'de yaptığı formatla çok benzerlikler taşıması bekleniyor.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Atv'nin reyting hegamonyasını kırmak isteyen Show TV yöneticilerinin Didem Arslan Yılmaz'a çok güvendiği ve bu konu üzerinde özellikle çalışma yaptıkları da iddia edildi.