Dicle Canova kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dicle Canova'nın hayatı ve biyografisi

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DİCLE CANOVA KİMDİR?

Dicle Canova, 1971 Baf Kıbrıs doğumludur. Lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamlayan Dicle Canova 1989-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okudu.

Dicle Canova doğum tarihi : 1971

Dicle Canova kaç yaşında : 49 yaşında

Dicle Canova mesleği ne : Sunucu, Gazeteci (Cnn TürkAnkara Temsilcisi)

Dicle Canova nereli : Kıbrıs doğumlu

Dicle Canova haberciliğe TRT Radyo Haber'de başladı. Akabinde 1995 yılında TGRT Televizyonu'nda önce Cumhurbaşkanlığı sonra da ANAP ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

Sonrasında bir süre Almanya'da meslek eğitim kurslarına katılan Dicle Canova burada sertifika aldı. 1998 yılında BRT'ye, oradan da 1999'da CNN TÜRK'e transfer oldu. ANAP ve Parlamento muhabirliği yaptı. 2002 seçiminin ardından siyasi muhabirliğine bir de eğitim alanı eklendi.

2007'de Ankara Haber Editörü olan Canova, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Mayıs 2018'de ise CNN TÜRK Ankara Temsilcisi oldu.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Dicle Canova'nın toplamda 38 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabı "@DCLCANOVA" şeklindedir.