DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı
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DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı

DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında hizmet, proje ve yatırımlarla ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında hizmet, proje ve yatırımlarla ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in konuşmasıyla başlayan toplantıda, YK Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak, Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak ve daire başkanları hazır bulundu. Havalimanı başmüdürleri ile havalimanı müdürleri ise toplantıya online görüntülü bağlantı ile katıldı.

DHMİ Genel Müdürlük Mavi Salonda gerçekleştirilen toplantıda devam eden ve planlanan projeler görüşüldü, havalimanlarının sorunları ve bunlara yönelik çözümler değerlendirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla özellikle havacılık sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirten Genel Müdür Hüseyin Keskin,

"Sür'atle hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar sayesinde Türk havacılığı bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Aldığımız önlemler sayesinde, süreç çok etkin bir şekilde yönetildi, salgının açtığı yaralar hızla sarıldı. Havacılığımız dünyanın zirvesindeki günlerine dönüyor" şeklinde konuştu. Keskin, son dönemde havalimanlarımızda gerçekleşen trafiklerin salgın öncesi seviyesine oldukça yaklaştığını belirtti.

Yolcu memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için gayret göstermenin önemine değinen Keskin, "İlke edindiğimiz çevreye duyarlı ve 'yolcu dostu' hizmet anlayışıyla geliştirdiğimiz projelerimize, tüm havalimanlarımızı kapsayacak şekilde, kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Keskin, özellikle yıl içinde tamamlanması planlanan Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası, Tokat Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili Daire Başkanlarından ayrıntılı bilgi aldı, konu ile ilgili talimatlarını iletti. - İSTANBUL

DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı
DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı
DHMİ Yönetimi hizmet ve takip değerlendirme toplantısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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