DHBT açıklandı mı? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşen KPSS DHBT sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 11 Nisan'da düzenlenen ve binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarına dair bir tarih açıklaması bulunmamaktadır. Bu noktada "DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DHB

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşen KPSS DHBT sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 11 Nisan'da düzenlenen ve binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarına dair bir tarih açıklaması bulunmazken adaylar son dönemde konuyla alakalı tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada "DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki,KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DHBT açıklandı mı? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde…

KPSS DHBT AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öğrenciler DHBT sonuçlarını KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türü içinde görecekler.

2021 DHBT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 DHBT soruları ve cevapları beklenirken, adaylar soruların tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. ÖSYM her sınavında olduğu gibi DHBT sınavı sorularının da yüzde 10'luk bir kısmını herkese, tamamını ise yalnızca sınava katılan adaylara açacak. Adaylar, soru ve cevaplara ÖSYM'nin resmî internet sitesinden erişebilecek.

2021 DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı da yayınlandı. Sınava giren adaylar 10 gün boyunca sorulara ve cevap anahtarına erişebildi.

Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi.

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