Dha Yurt: Yayladağı'ndaki Canlı Bombadan 5 Kilo 250 Gram Tnt Çıktı

HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde yakalanan canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı.Güveççi Mahallesi'nde dün yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili Hatay Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan şahıslar olduğu tespit edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi: "Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 adet şampuan kutusu ve 3 adet deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 adet fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."



HATAY/DHA