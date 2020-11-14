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DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

14.11.2020 08:38 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:42
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

VURULACAĞINI ANLAYIP KOCASININ INI ÇEKEN GENÇ KADIN: SPATLAMAK İÇİN ÇEKTİMKARAMAN'da çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan 4 çocuk annesi Özgen Karharman (22), eşinin kendisini öldüreceğini düşünüp,...

VURULACAĞINI ANLAYIP KOCASININ INI ÇEKEN GENÇ KADIN: SPATLAMAK İÇİN ÇEKTİM

KARAMAN'da  çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan 4 çocuk annesi Özgen Karharman (22), eşinin kendisini öldüreceğini düşünüp, tüfeği hazırlarken fotoğrafını çektiğini söyledi. Eşinin tüfeği göğsüne, kalbinin üzerine  doğrulttuğunu, engellemek isterken ateş alması sonucu bacağından yaralandığını belirten Karharman, "Sık sık şiddet görüyordum. Daha önce da bıçakladı.  Hamileyken bile dövdü. 'Çocuklarını göstereceğim' diye çağırdı, gittim. Silahı çıkarınca beni öldüreceğini düşündüm. Başıma böyle bir olay gelirse diye ispatlamak istedim ve fotoğrafını çektim." dedi.

Karaman'da 5 Kasım Perşembe günü boşanma davası süren eşi Hakan Karharman tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralanan Özgen Karharman, 8 gün sonra yoğun bakımdan çıkartıldı. Hakan Karharman da olayın ardından sevk edildiği mahkemece  tutuklandı.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Özgen Karharman, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Eşinden sürekli şiddet gördüğü için yaklaşık 8 ay önce evi terk edip İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleştiğini belirten Özgen Karharman, boşanmak için dava açtığını söyledi. İzmir'de görülecek olan boşanma davasının yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Karharman, "Boşanma davamız İzmir'de olacaktı. Deprem olunca dava ertelendi. Hakan ile annesi ve ablası beni aradı. Karaman'a gelip imzaları atın anlaşmalı bitsin, dediler. Ben de tamam deyip, bindim otobüse Karaman'a gittim."dedi.

ÇOCUKLARINI GÖSTERECEĞİM DİYE KANDIRDIKaraman Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanacaklarına yönelik dilekçe imzalayıp  verdiklerini belirten Özgen Karharman, eşi Hakan Karharman'ın, çocuklarını göstereceğini söyleyip eve çağırma teklifini kabul ettiğini söyledi. Karharman, "Boşanmak için imzayı attıktan sonra Hakan'a İzmir'e gideceğimi. söyledim. Bana 'Hayır şimdi gitme, çocuklarını bir kez daha gör öyle git' dedi. Ben de inandım, onunla eve gittim. Meğerse beni vurmak için çağırmış oraya. Çocuklarımı da göstermedi."diye konuştu.  

BENİ VURURSA İSPATLAMAK İSTEDİĞİM İÇİN LARINI ÇEKTİMEvde eşinin tüfeği çıkardığını görünce öldüreceğini düşünüp, olayı ispatlamak için fotoğrafını çektiğini ifade eden Karharman, şunları söyledi: "Evde çocuklarım yoktu. Çocukları hemen çağıracağım, dedi. O sırada koltuğun altından silahı çıkardı. Silahı aldığında beni öldüreceğini düşündüm. Önce gitti etrafı kontrol etti. Bu sırada cep telefonu kamerasını açarak görüntülemek istedim. Başıma böyle bir olay gelirse ispatlamak istedim. Video da çekecektim ; ama birçok kez telefonumu almaya çalıştı. Daha sonra silahı kalbimizin üzerine göğsüme dayadı.  Gitmek istiyorum dedim, ama beni bırakmadı. Silahı bir iki kere tuttum yapma diye, ama ateş etti.  Silaha müdahale etmesen kalbimin üzerinden vuracaktı. Belki şu an yaşamıyor olacaktım." 

DAHA ÖNCEDE BIÇAKLADI Eşi Hakan Karharman'dan sürekli şiddet gördüğünü ve kendisini daha önce bıçakladığını belirten Özgen Karharman, "Sürkeli şiddet uyguluyordu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu. Çok kıskançtı. Daha öncede beni bıçaklamıştı. Kayınvalidem, çatıdaki turşularla ilginirken kazayla kendimin yaptığını söylememi istemişti. Bende korkup, onların söylediklerini gibi olayı anlattım."dedi. 

HAMİLEYKEN DÖVDÜ  Hamileyken dayak yediğini anlatan Karharman, "Hamileyken de şiddet görüyordum. Doğuma kadar dayak yedim. Ailesiyle tartışırdı, gelip beni döverdi. Bir şeyler ters giderdi, beni döverdi."dedi. 

SOYADINI BİLE TAŞIMAK İSTEMİYORUM

Eşinden bir an önce boşanmak istediğini belirten Karharman, "Eşimden bir an önce boşanmak istiyorum. Onun soyadını bile taşımak istemiyorum. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum."dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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