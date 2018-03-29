Dha Yurt - Mandalina Kavgasında Ömür Boyu Hapsi İsteniyor

Bursa'da pazarda alışveriş yaparken sıradan verilmeyen mandalina yüzünden tartıştığı satıcı Ömer Dönmez'i ve Nuri Mutlu'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Hakkında yaraladığı her iki kişi için ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezasaları istenen Erol, "Üzgünüm, özür diliyorum" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere Pazar yerinde geçen Ekim ayında meydana geldi. Polis memuru olarak görev yaparken iki sene önce emekli olan Gürkan Erol (47), Pazar yerinde Ömer Dönmez'e (36) ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra bir kilo mandalina istedi. Bu sırada Erol, madalinaların istediği yerden verilmediğini gerekçe göstererek Ömer Dönmez ve arkadaşı Nuri Mutlu i (42) le tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ruhsatsız tabancasını çıkartan kızgın müşteri, tezgahta satış yapan Ömer Dönmez'i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu'yu ise ayaklarından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yakalanan Gürkan Erol ise tutuklandı. Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ömer Dönmez'i yaraladığı için "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ömür boyu, "Kasten yaralamak" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmasında, satın almak istediği mandalinanın istediği sıradan verilmemesi nedeniyle ömer Dönmez ile tartıştığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyleyen Gürkan Erol, "Bana sopa ile saldırdılar. Dövdüler. Kendimi korumak içni silahımı çekip rast gele ateş edince ikisini yaraladım. Üzgünüm ve özür diliyorum" dedi. Nuri Mutlu'nun koltuk değnekleri ile gelip Gürkan Erol'dan şikayetci olduğu yarglama eksik evrakların tamamlanması, tanıkların dinlenmesi için ertelenirken sanığın tahliye istemi kabul edilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların taşınması,

-Tanıkların ifadeleri,

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,