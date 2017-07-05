Dha Yurt Bülteni-8
Kılıçdaroğlu: Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz (EK)1)TEZCAN: YÜRÜYÜŞE DÖNÜK SALDIRI PLANI DEĞİLCHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan terör örgütü IŞİD'in saldıracağı yönünde bilgi gelip gelmediği yönündeki soruyu, "Bölgede bir IŞİD operasyonu...
Kılıçdaroğlu: Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz (EK)
1)TEZCAN: YÜRÜYÜŞE DÖNÜK SALDIRI PLANI DEĞİL
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan terör örgütü IŞİD'in saldıracağı yönünde bilgi gelip gelmediği yönündeki soruyu, "Bölgede bir IŞİD operasyonu olduğu bilgisini aldık emniyet güçlerinden de. Ancak bunun rutin bir çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe dönük özel bir saldırı ya da planlamaya dayalı bir operasyon değilmiş, emniyetin yaptığı açıklama. Emniyetin rutin bölgedeki terör örgütlerine yönelik çalışmasının bir parçası. Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince emniyetin dikkati ve çabaları da belli noktalara daha fazla yoğunlaşıyor. Bu yararlı da bir şey. Bu çerçevede özel bir şey yürüyüşe dönük saldırı planı değil ama genel operasyonlar çerçevesinde yapılmış önlemler olduğu bilgisini aldık" dedi. Önlemlerin arttırılmasından rahatsız olmadıklarını ifade eden Tezcan, polis ve jandarmaya teşekkür ederek şöyle konuştu: "Önlemlerin arttırılmasından biz rahatsız değiliz. Bunlar bizim ayrıca talebimizdir. Bu provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü tamamlayıp mitingi gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki mesele şu; Her geçen gün sayımız artıyor. Her geçen gün kortej uzunluğu artıyor, ilgi artıyor. İstanbul'a yaklaşınca bu daha da büyüyecek. Bu çerçevede kortej düzeni içerisinde korteje aranarak kişilerin katılması önlemi bizce de önemlidir. Anons araçlarından da bu konuyu uyarıyoruz. Kortej içerisine araçların alınmaması özel araçların bizim makam araçlarımız dahil olmak üzere alınmaması doğru bir önlemdir. Bunların hepsi bizim mutabakatımızla alınmış önlemdir. Daha önce de yol güzergahını yürüyüşe kapatılmasını talep etmiştik. Araç girişlerini trafiğe kapatılması tek şerit halinde diğer yoldan gidiş geliş şeklinde verilmesini talep etmiştik. Bu çerçevedeki alınan önlemler son güne yaklaştıkça provokasyon söylemleri de arttıkça doğru ve alınması gereken önlemlerdir" Tezcan devleti yönetenlerin yürüyüşle ilgili sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Devleti yönetenler hükümetin başındaki yetki sahipleri sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi o durumda o pozisyondaki kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmesi ve ilişkilendirmeye çalışmaları, bunu bir siyaset malzemesi olarak kullanmaya kalkmaları tamamen masum ve mazlum bir eylem biçimi özü hedefleri ve niteliği ve provokasyon yapmak isteyenleri tahrik eden cesaretlendiren söylemdir. Onun için dün sayın Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin sözleri olmak üzere o yakışmayan sözleri kullanmamaları ve daha dikkatli konuşmalarını tavsiye etme ihtiyacı duyuyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Tezcan ın açıklamaları
-Vatandaş kamerasından operasyon görüntüleri
KOCAELİ/DHA
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2)BAKAN TÜFENKCİ: SADECE YOLLARDA DEĞİL TERÖRİSTLERİ DAĞLARDA DA YÜRÜTMÜYORUZ
ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 sivilin anma törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Kemaliye'de ifade etmiştik. 'Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz' dedik, ama birileri alındı. Kusura bakmasınlar biz sadece yollarda değil, teröristleri dağlarda da yürütmüyoruz, yürütmeyeceğiz" dedi.
Erzincan'a 223, Kemaliye İlçesi'ne 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Barasor Vadisi'nin en son köyü olan Başbağlar'daki katliamda yaşamlarını yitirenler 24 yıl sonra törenlerle anıldı. Anma törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu milletin şehitlerini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını söyledi. Başbağlar'da katledilen 33 kişinin bu coğrafyanın onurlu duruşunun şerefli nişaneleri olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:
"24 yıldır Başbağlar katillerinin bulunmaması büyük bir meseledir. Ama bugün bu katliami yapan hainlerin inlerine giriyoruz. Bu gün Sivas katliamını, Başbağlar katliamını örtmeye çalışanlar, arkasındaki güçleri gizlemeye çalışanlar, o gün algı operasyonlarıyla arkasındaki failleri gizlemeye çalışanlar malesef bugünde 15 Temmuz sonrasında aynı algı operasyonunu yapıyorlar. Gerçek faillerin, bu millete sıkılan kurşunların arkasındaki niyetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Kemaliye'de ifade etmiştik. 'Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz' dedik. Ama birileri alındı. Kusura bakmasınlar, biz sadece yollarda değil teröristleri dağlarda da yürütmüyoruz, yürütmeyeceğiz. İnlerine de giriyoruz girmeye de devam edeceğiz. Bu hainler ve onları uşak olarak kullanılan şer odakları bu ülke üzerindeki hain emellerine inşallah ulaşamayacaktır. Bu katliamı düzenleyenler bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, kardeşliğimizi parçalamayacaksınız. Birbirimizi Allah'ın izniyle ötekileştiremeyeceksiniz. Göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlikle, bu saldırılarla bir netice alınamayacağına, taşeronlarına da arkasındaki güçlere de gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz."
15 Temmuz'un milletin kendisine yapılan hain terör saldırılarını lanetlediği gün olacağına dikkati çeken Tüfenkci, "10 gün sonra da 15 Temmuz'un yıldönümünü kutlayacağız. Bu milletin nasıl birlik ve beraberlik içerisinde, lideriyle, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl bütünleşerek, topa- tanka, uçağa nasıl göğsünü siper ettiğinin yıldönümünü kutlayacağız. 15 Temmuz'u da unutmayacağız, unutturmayacağız. Tıpkı Başbağlar gibi, tıpkı Sivas katliamı gibi, tıpkı Silvan'da yapılanlar gibi" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Tüfenkci'nin konuşması
-Bakan Tüfenkci'nin şehitlik ziyareti ve dua okuması
(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
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3)BBP LİDERİ DESTİCİ: PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEMENİN YOLU YÜRÜYÜŞÜ SONLANDIRMAK
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin başlattığı 'Adalet yürüyüşü'yle ilgili provokasyon iddialarına dikkati çekerek, yürüyüşün sonlandırılmasını önerdi. Destici, "Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda ciddi duyumları varsa o zaman bu provokasyonlara müsaade etmemenin yolu nedir, yürüyüşü sonlandırmaktır" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin haftalık olağan toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. BBP üst düzey yöneticilerinin de eşlik ettiği Başkan Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Telafer'de 200 Türkmenin DAEŞ tarafından şehit edildiğine yönelik iddiaları hatırlatan Mustafa Destici, "Ama tabi bu 200 kişi, hepsi dün ya da önceki gün toplu halde öldürülmüş, şehit edilmiş değil. yaklaşık 15- 20 gün içinde 200'e yakın Türkmen kardeşimiz Telafer'de DAEŞ tarafından kurşuna dizilmiş vaziyette şehit edilmiş. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.
"TÜRKİYE BEKLEMEDEN MÜDAHALE ETMELİDİR"
Telafer'de sahipsiz ve Türkiye'den başka ümidi olmayan Türkmenler olduğunu belirten Mustafa Destici, şunları söyledi:
"Türkiye onlara el uzatıyor ama yeterli değil. Türkiye'nin elinin oraya daha güçlü şekilde uzanması, oradaki Türkmenlerin derdine çare olması gerekiyor. Eğer orada 200 Türkmen şehit ediliyorsa Türkiye'nin askeri müdahale dahil her türlü seçeneği gözden geçirip uygulamaya koyması lazım. Aynı şey Suriye'nin kuzeyi için de geçerli. Şu anda PYD-YPG Amerika'nın da desteğini alarak kendisine bir bölge oluşturuyor. Türkiye, kendisine bir tehdit gelmesini beklemeden, taciz ateşi, füze, bomba atılmasını beklemeden, zaten PYD-YPG'nin varlığı direkt Türkiye için tehdittir. Bunu direkt tehdit olarak görüp ne Fırat'ın batısı ne doğusu hiçbir yerde asla PYD-YPG'nin varlığına müsaade edilmemelidir, askeri müdahale derhal yapılmalıdır."
"ADALET YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL SİYASİ YÜRÜYÜŞ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet yürüyüşü'nü de değerlendiren Mustafa Destici, "Elbette ki herkesin yasalar, hukuk içerisinde yürüme, gösteri, eylem, protesto hakkı vardır. Ama sözkonusu olan anamuhafelet partisiyse öncelikle çözümü mecliste aramalıdır. ve maalesef anamuhalefet partisinin mecliste çözüm arama gayreti içinde olmadığını görüyoruz" dedi. Destici, "Bize göre bu yürüyüş bir adalet yürüyüşü değil, siyasi bir yürüyüştür. Zaten katılanlara da baktığınızda referandumda yüzde 48 hayır oyu çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle bu hayır cephesindeki bütün kesimleri ziyaret etti. ve dolayısıyla da 2019'a kadar bu bloku birlikte, sıcak tutmaya ve 2019'a kadar taşıma gayreti. Bu yürüyüş de bu gayretlerden bir tanesi ve dolayısıyla siyasi bir yürüyüş. Kendi siyasi çıkarları açısından da amacına ulaşmış olarak gözüküyor, CHP'nin çıkarları açısından" dedi.
'PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEMENİN YOLU YÜRÜYÜŞÜ SONLANDIRMAK'
Yürüyüşle ilgili provokasyon iddialarını da değerlendiren Mustafa Destici, şunları söyledi:
"Birtakım provokasyonlar olacağı uyarıları var. Sayın Kılıçdaroğlu provokasyon duyumu aldıklarını, ülkücü bir grubun kendilerine saldıracağını, ondan sonra bu yürüyüşün OHAL bahanesiyle sona erdirileceği, dağıtılacağı gibi birtakım sözler sarfetti. Ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Hiçbir ülkücü, milliyetçi grubun böyle bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ya da kendilerini kullandıracaklarına ihtimal vermiyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda ciddi duyumları varsa o zaman bu provokasyonlara müsaade etmemenin yolu nedir, yürüyüşü sonlandırmaktır. Yürüyüşü sonlandırırsın ve dolayısıyla da provokasyon yapacak kişinin elinden de bu imkanı almış olursun. Şimdi sanki yürüyenler yürümeyenler gibi insanları ayırmaya, destekleyenler, desteklemeyenler gibi ayrıştırmaya çalışıyorlar. CHP'nin bu ayrıştırma dilinden ve uslubundan vazgeçmesi, bunu terk etmesi lazım."
'BU YÜRÜYÜŞ ÇÜRÜMÜŞTÜR'
Yürüyüşe yönelik tepkilerini sürdüren Destici, "HDP eşittir PKK, bunda hemfikir miyiz, hemfikiriz. Bunu da benim bildiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu biliyor mu, biliyor. O zaman niye onlarla kol kola giriyor. Bu yürüyüş çürümüştür. PKK'nın dahil olması sebebiyle çürümüştür. Benim her gün Mehmetçiğimi, askerimi, polisimi, sivilimi, öğretmenimi katleden katillerle kol kola girerek, katillerle adalet aranmaz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Genel başkan açıklamaları
400 MB --05.52
Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA.
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4)TEKİRDAĞ'DA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 8 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
TEKİRDAĞ'da makilik alanda çıkan yangında alevlerin ahırlara sıçraması sonucu 8 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi'nde bugün ölen saatlerinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın alanda meydana gelen yangın rüzgarın da etkisiyle besicilik yapan vatandaşların ahırlarına sıçrada. Buradaki samanların da tutuşmasıyla iki ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Bu sırada alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden bir kadın dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi alevlere 6 araç 2 dozerle müdahalede bulundu. İtfaiyenin 2 saat süren ve güçlükle söndürme çalışmalarında alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Mahallede bulunan Karadenizliler Yardımlaşma ve Kültür Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "Burası besicilik yapılan bir ağıl. İçeride 15 büyükbaş hayvan vardı. Yangına neyin sebep olduğu henüz belli değil. Bilir kişi rapoyla belli olacak. Şuanda bildiğim kadarı ile 8 hayvan yanarak telef oldu. İki tanesini keserek kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Çok ciddi bir maddi kayıp söz konusu vatandaşımızın. Vatandaşımızın zararını karşılamak için gerekli incelemeleri yapıp Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuracağız" dedi.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Yanarak telef olan inekler
-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-Yanan alan yakınındaki diğer hayvanların kurtarılması
-Yangın söndürme çalışmaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
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5)DAYAK NEDENİYLE EVDEN UZAKLAŞTIRILAN EŞ BU KEZ BIÇAKLADI
ANTALYA'da madde bağımlısı 42 yaşındaki Ali Toprak, dün eşi Pınar Toprak'ı dövdüğü gerekçesiyle 6 ay evden uzaklaştırıldı. Bu sabah gidip eşini dövüp evden ayrılan, hırsını alamayınca yeniden gelen Toprak, bu kez Pınar Toprak'ı baldırından bıçaklayıp kaçtı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen, 6 çocuk babası Ali Toprak, evden eşya satıp uyuşturucu alacağını söyleyince dün tartıştığı eşi Pınar Toprak'ı dövdü. Pınar Toprak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali Toprak'a, polis merkezi tarafından 6 ay uzaklaştırma verildi. Evden uzaklaştırıldığı için sinirlenen Ali Toprak, bu sabah ve gelip eşyalara zarar verdi. Eşini tekrar döven Toprak, evden aydıldı. Saat 14.00 gibi yeniden eve gelen Ali Toprak, bu kez eşini sol ayak baldırından bıçakladı. Paniğe kapılan Toprak suç aleti bıçakla kayıplara karışırken, olay sırasında evde bulanan çocukları, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, Ali Toprak'ı yakalamak için çalma başlattı. Pınar Toprak'ın ilk müdahalesini ayakta yapan sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.
Göüntü Dökümü
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Yaralı kadının sağlık ekiplerinin arasında evden çıkıp ambulansa binmesi
Ambulansın hastaneye gidişi
Polis araçlarının görüntüsü
Polislerden görüntü
Karısını bıçaklayan şahsın resmi
37 MB /// 01.10
Haber: Bülent TATOĞULLARI-kAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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6)KARACABEY'DE KARPUZ HASADI BAŞLADI
BURSA'nın Karacabey İlçesi'ne bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde çiftçiler, kurban keserek karpuz hasadına başladı.
Karacabey'de karpuz hasadına başlayan çiftçiler, hasadı kurban keserek açtı. Dönümünün 2 bin 500 lira ile 3 bin liraya alındığı Karacabey'de, karpuzun yüzleri güldürmesi bekleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da katıldığı ilk hasatta çiftçiler Aslan Köse ve Serkan Acar ilk karpuzu tarladan vatandaşa gitmesi için kamyona yüklediler. Karacabey'in tarımsal değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,"Karpuz hasadı sezonu Karacabey'de kurban kesilerek açıldı. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz. Karacabey'in hem ürünleri kaliteli, hem de Türkiye'deki bütün pazarlara ulaşma noktasında uygun bir mevkide bulunması Karacabey'imizi avantajlı kılmaktadır.Karacabey'de karpuz hasadı başladığı zaman Türkiye'de sadece tüketici bölgelere değil, karpuz yetiştirilen şehirlere bile Karacabey karpuzu gönderilmekte. O bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi yörelerinde yetişen karpuzları değil, Karacabey'in verimli topraklarında yetişen karpuzu tercih etmektedirlerö ifadelerini kullandı. Karpuzun şifalı bir meyve olduğuna değinen Özkan, "Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli. Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeliödedi.
Görüntü Dökümü
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KARPUZ TARLASI
KARPUZ HASADI
KARPUZUN KAMYONA YÜKLENMESİ
ALİ ÖZKAN KONUŞMA
KARPUZ TOPLAYAN İŞÇİLER
BOYUT: 321 MB
SÜRE: 6,06
Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA)-
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7)AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI / EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
Şahısların akaryakıt istasyonu marketine sopalar ile girmesi
İçerideki şahsı dövmeleri
Bir şahsın istasyonun marketine girip ateş etmesi
(Polis Kamerası)
İstasyon marketinin yerindeki kan izleri
Marketin içinden genel ve detay görüntüler
Şahısların kaçışı
SÜRE: 03'18" BOYUT: 202 MB
Haber: Gökhan KESKİNCİ -Kamera: ADANA,
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8)AKSARAY VALİSİ PEKMEZ'İN ACI GÜNÜ
AKSARAY Valisi Aykut Pekmez'in annesi 79 yaşındaki Neriman Pekmez, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Neriman Pekmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa'nın Gemlik İlçesine götürüldü.
Eskişehir'de geçen Pazar günü çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in annesi Neriman Pekmez yaralı olarak ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Pekmez, tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Aksaray Valisi Aykut Pekmez ile yakınları bugün, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan Neriman Pekmez'in cenazesini teslim aldı. Neriman Pekmez, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'nın Gemlik İlçesine götürüldü. Neriman Pekmez, bugün ikindi namazı sonrasında Gemlik'te toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Vali Aykut Pekmez'in hastane bahçesine gelmesi,
-Aykut Pekmez'in görüntüsü,
-Yakını olan kadınların ağlaması,
-Tabutun hastaneden çıkarılması,
-Vali Pekmez ve beraberindekilerin tabutun başında dua okuması,
-Canaze aracının ve vali Pekmez'in içinde bulunduğu aracın hastane bahçesinden ayrılmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,