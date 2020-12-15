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DHA YURT BÜLTENİ - 17

15.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:33
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hortum, muz serasına zarar verdiMERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, muz seralarına zarar verdi.

Hortum, muz serasına zarar verdi

MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, muz seralarına zarar verdi.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Tekeliler mevkiinde sabah saatlerinde denizden gelen hortum, kısa sürede bir koridoru izleyerek seraların bulunduğu bölgeye ilerledi. Hortumların demirlerini eğip naylonlarını parçalayan hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi. Yetişmekte olan muz ürünlerinin çoğu da hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Serasının yarıya yakınının yıkıldığını kaydeden üretici Ali Çimen (48), "Olay sırasında bakkaldaydım. Daha sonra bir ses ve gürültü. Aşağıdan arıtma tarafından gelmiş aşağıdan komşunun serasını ve benim seradan yukarılara geçmiş" dedi. Erol Çelik ise 100 dönümü aşkın büyüklükte serasının zarar gördüğünü, devletten yardım eli beklediklerini kaydetti.Anamur İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de seralarda zarar tespit çalışmalarına başladı.

Ziraat Mühendisi Alper Tahir Tuğrul, üreticinin mutlaka seralarını sigortalatması gerektiğini söyledi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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