Dha Yurt Bülteni - 16
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (6)VALİ BALKANLIOĞLU: CEZALARI EN AĞIR ŞEKİLDE VERİLECEKTİRSakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde 9 aylık hamile kadın ile 11 aylık çocuğunun vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.
Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (6)
VALİ BALKANLIOĞLU: CEZALARI EN AĞIR ŞEKİLDE VERİLECEKTİR
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde 9 aylık hamile kadın ile 11 aylık çocuğunun vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Olayın faillerinin yakalandığını, suçlarını itiraf ettiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, "Suriye'de Esad'ın zulmünden ve vahşetinden ülkemize sığınan muhacir durumunda olan insanlara bizim ensar gibi muamele yapmamız beklenirken, 9 aylık hamile bir kadın çocuğu ile birlikte hem karnındaki çocuğu, hem de 11 aylık bebeğinin vahşice katledildiğini öğrendim. Kaynarca ilçemizde böyle bir olay vuku buldu. Jandarma, güvenlik güçlerimizin titiz çalışması neticesinde failler anında yakalandı ve suçlarını da itiraf ettiler. Bütün detaylar ortaya çıktı. O iki şahıs yakalanıp savcılığa götürüldü. Cezaları kanunda gösterilen şekliyle en ağır şekilde verilecektir. Böyle bir hadise milletçe bizi çok üzmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız dahi bizi çok arayan oldu, konuyla ilgili bilgi almak istediler" dedi.
TÜRKİYEYE SIĞINAN İNSANLARA YÖNELİK PROVOKASYONLAR VAR
Türkiye'ye sığınan insanlara yönelik değişik provokasyonlar olduğunu ifade eden Balkanlıoğlu, "Son dönemlerde biliyorsunuz bize sığınan o insanlara kardeşlerimize değişik provokasyonlar oluyor. Memleketimizin değişik yerlerinde muhtemeldir ki bunda El Muhabberat gibi örgütlerin katkısı olabilir. Bu provokasyonlar neticesinde hayali bir takım isnat ve iddialarla Suriyelilere yönelik çeşitli şiddet eylemleri tecrit etme, evlerine barklarına, çoluk çocuğuna zarar vermeye kadar varan toplumsal galeyan oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar bize sığınmış ensar durumunda olmamız gereken muhacir konumunda olan insanlar. Geçmişte bulundukları ülkelerde yaşamaları çok zor olduğu için dinlerine dillerine topraklarına kendilerine dayanılmaz saldırılar olduğu için buraya gelen muhacirler kenti aslında Sakarya. Rus zulmünden, Balkanlardaki katliamlardan kaçan insanlar buraya gelmiş. Suriye de bundan çok kısa süre önce 100 sene bile olmadı kendi öz vatanımızdı. Suriyeli birçok kardeşimiz Çanakkale Savaşı'nda şehit oldular. Ben Afyonkarahisar Valisiydim, Afyon'da şehitliklerde yan yana yatıyorlar. Bu insanlara böyle sıkıntılı süreçlerinde yardımcı olmak, onları rahatlatmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.
"DEVLETİMİZE VE ADALET MAKAMLARINA GÜVENSİLER"
Balkanlıoğlu devlete ve adalet makamlarına güvenilmesini isteyerek, şöyle konuştu:
"Buradaki vahşet ayrı bir olay, Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Vatandaşlarımız da haklı olarak olayı duyunca galeyana geldiler. Ancak devletimize ve adalet makamlarına güvensinler. İlgili şahıslar elde, layık oldukları en ağır ceza verilecektir. Başka acıların yaşanmasına, başka sıkıntıların yaşanmasına hiç gerek yok. Devletin güvenlik güçleri, devletin adalet mekanizmaları layık oldukları cezaları bu tür suç işleyenlere verecektir. Ben güvenlik güçlerimize, jandarma teşkilatımıza ve galeyana gelen halkı teskin eden emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Valinin açıklamaları
Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,
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Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (7)
SAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynarca'da 9 aylık hamile olan anne ile 11 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili açıklamasında "6 Temmuz tarihinde Kaynarca'da meydana gelen Suriye uyruklu E.A.R ve 2016 doğumlu olan oğlu H.A.R'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak zaruriyeti hasıl olmuştur. Söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler C.B ve B.K. soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda ilgili kolluk birimi tarafından ivedilikte 6 Temmuz günü yakalanmış olup, gözaltına alınmışlardır. Maktuller ile Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü muayene işlemleri 6 Temmuz tarihinde yapılmış olup, maktullerin kesin ölüm sebebi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ilgili kolluk nezaretinde 6 Temmuz tarihinde gönderilmiştir. Şüpheliler C.B. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadeleri akabinde 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek', 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet, titizlikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,
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Oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen babaya gözaltı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 5 yaşındaki oğlu C.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba C.Ç., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Çimranlı Mahallesi'nde oturan F.A. adlı kadın, sokakta oyun oynayan C.Ç.'nin yüzündeki morluk ve şişlikleri fark etti. Çocuğun, alnındaki morlukları babasının yaptığını, bacağına da sopayla vurduğunu söylemesi üzerine F.A. ve diğer mahalle sakinleri polise şikayette bulundu. F.A., çocuğun yüzündeki ve bacağındaki morlukları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba C.Ç. gözaltına alınırken eşi H.Ç. de bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü. C.Ç. ifadesinde, oğlu evde çakmakla oynadığı için yüzüne tokat attığını, ancak bacaklarına sopayla vurmadığını ileri sürdü. C.Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Çocuğun görüntüsü
-Kadının çocukla konuşması
-Babasının sopayla vurduğunu söylemesi
-Bacağını göstermesi
Süre: (45 sn) Boyut: (2 MB)
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERELĞLİ(Zonguldak),
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KKTC Bakanı Ataoğlu, Gaziantep'te
KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep'te valiliği ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vekili Uğur Aladağ tarafından karşılanan Bakan Fikri Ataoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'dan kent hakkında bilgi aldı.
Bakan Fikri Ataoğlu, Gaziantep'te yoğun ve verimli görüşmeler yaptığını belirterek, "Gaziantep'te yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yaşadığımız mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum. KKTC Bakanı olarak 2 gün boyunca yapacağımız görüşmeler sonuncunda aramızdaki bağın her alanda daha da aratacağına inanıyorum. KKTC'den Gaziantep'e her gün mutlaka bir uçak seferi yapılıyor. Gaziantep KKTC'den en fazla uçuş yapılan 3 kentten biridir. Bu uçak seferleri bile aramızdaki bağın en önemli göstergesidir" dedi.
Vali Yardımcısı Uğur Aladağ ise, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade dile getirip teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fikri Ataoğlu'nun gelmesi
Fikri Ataoğlu'nun şeref defterini imzalaması
Uğur Aladağ'ın konuşması
Fikri Ataoğlu'nun konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
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Hesna nine 50 yıl sonra hem ışığa, hem de televizyona kavuştu
ESKİŞEHİR'in daha önce merkeze bağlı köyü olan Kıravdan Mahallesi'nde 68 yaşındaki oğlu Durmuş Usu ile birlikte hayvancılıkla uğraşan 91 yaşındaki Hesna Usu, 50 yıl sonra elektriğe kavuştu. Hesna ninenin evine televizyon da kuruldu.
Evlerinin 1967 yılında yapıldığını, o günden buyana hiç elektriklerinin olmadığını anlatan Hesna nine eşinin 1976 yılında vefat ettiğini söyledi. Elektrik olmadığı için evinde buzdolabı ve televizyonunun da bulunmadığını, sadece pille çalışan radyo dinlediğini belirten 4 çocuk annesi Hesna Usu'nun yarım asırdan beri elektriksiz yaşamasının gazetelerde yer almasından sonra önce evinin yanına elektrik direği dikildi, ardından da evine elektrik tesisatı döşenerek odasına ampul takılıp ışığa kavuşturuldu.
Odasını duvarına 82 ekran bir televizyon da takılıp kurulumu yapılan Hesna nine, bir tek buzdolabının kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:
"50 sene sonra çok şükür ışığıma kavuştum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletime milletime, benim için çalışanlara. Allah bin kat razı olsun. Önce ışığım, şimdi de televizyonum geldi çok mutluyum. Bir buzdolabım kaldı. Daha önce haşhaş yağı yaktım, mazot yaktım, gaz yaktım, tüp yakıyordum, onu da yakamıyordum, söndüremiyordum. Şimdi ışığa kavuştum çok mutluyum, çok seviniyorum."
Görüntü dökümü:
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-Hesna nienin evini çatısına uydu anten kurulması,
-Evin içinde Hesna ninenin konuşması,
-Odaya televizyon kurulması,
-Hesna ninenin evin dışında elektrik direğini gösterirken,
-Nesna ninenin televizyon izlerken ve elinde Trük Bayrağı ile çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,
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Malatya Kayısısına AB'den tescil
Malatya, 3 yıldır beklediği Coğrafi İşaret Tescili'ni Avrupa Birliği'nden aldı. Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB'den tescillenen ikinci ürün oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada kayısının tescillenmesinin Malatya adına sevindirici olduğunu belirterek, "Böylece Malatya Kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacakö dedi.
Söz konusu tescil belgesinde Malatya Kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri, Baskil (Elazığ), Gürün (Sivas), Gölbaşı (Adıyaman), Elbistan (Kahramanmaraş) coğrafi sınır olarak belirlendi. Tescil belgesinde, ürünün hem yaş meyve hem de kuru meyve özelliklerine yer verildi, Malatya kayısısı çeşidi olarak da Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Çöloğlu belirtildi.
Ürünün özellikleri ise, "Kurutma olgunluğunda hasat edilerek kükürtlenmiş ve kurutulmuş, homojen sarı renkte, kuru kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır. Natürel kuru kayısı ise hasat edildikten sonra kükürtleme işlemine tabi tutulmadan kurutulan açık veya koyu kahverenginde olup kayısıya özgü tat ve kokuyu taşırö şeklinde yer aldı.
VATANDAŞLAR MUTLU
Malatya'da üretim ve hasat yapan kayısıcılar ise, Pazarlara Malatya kayısısı konulduğunda daha fazla tanıtımının yapılacağını belirterek şöyle konuştu:
"Geç kalınmış bir olay daha önce olması gerekirdi. İyi oldu Malatya'nın kayısısını dünyaya tanıtılma açısından iyi oldu. 2'inci bir ürün seçilmişse iyi oldu. Malatya'nın geçiminin yüzde 99'u bu kayısı üzerinedir. Niye fırınlara diğer ürünlere çıkıyor da Kayısıya çıkması? İnsanların geçim kaynağı o.ö
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -
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Karabük'te 12 çift '07.07.2017' de evlendi
KARABÜK'te nikah tarihlerini daha anlamlı olması için "07.07.2017" olarak belirleyen 12 çift bugün evlendi.
Kent Meydanı'nda bulunan Belediye Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan çiftlerden 26 yaşında Serkan Menekşe, 25 yaşındaki Büşra Eşsiz ile hayatını birleştirdi. Büşra Eşsiz, "Özellikle bugünü istedik. Bu tarihte evlenme teklifi benden geldi eşim de uyguladı. Nasip oldu. Mutluyuz. Darısı bütün bekarların başına" dedi.
27 yaşındaki Murat Kurt da 25 yaşındaki Hatice Aktaş ile evlendi. Hatice Aktaş, "Hatırlanması, akılda çok kalması için bu tarihte evlenmek benim tercihimdi" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Serkan Menekşe ve Büşra Eşsiz'in nikahlarının kıyılması
-Serkan Menekşe'nin ayaklarını havaya kaldırması
-Serkan Menekşe ve Büşra Eşsiz'in açıklaması
-Murat Kurt ve Hatice Aktaş'ın nikahlarının kıyılması
-Hatice Aktaş'ın Murat Kurt'un ayağına basmaya çalışması
-Hatice Aktaş ve Murat Kurt'un açıklaması
Süre: (02.30) Boyutu: (114 MB.)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Üniversiteliler, kiraladıkları araziye tohum ekti
ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 50 öğrenciye kiralama karşılığında birer dekarlık arazi dağıtıldı. Okunan dualar eşliğinde arazileri teslim edilen öğrenciler, tarlaya tohum ekimi yaptı.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kiralama yöntemi ile öğrencilere arazi tahsis edildi. Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan arazilerin değerlendirilmesi ve öğrenicilerin pratik uygulama ile mühendisliği daha iyi öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında 50 öğrenciye birer dekar arazi kiralandı. Tutarı açıklanmayan ancak cüzi bir miktarla kiralandığı belirtilen arazilerde ürün destinasyonunu geliştirmek isteyen öğrenciler, bereket duasının okunmasının ardından tarlaya geçerek tohum ekimi yaptı. Öğrencilere tahsis edilen tarlalarda mısır, soya, susam, kavun, karpuz, sarımsak ekimi yapılacak. Hasat zamanı öğrenciler tarafından toplanan ürünler üniversitenin Yaşam Merkezi pazarında satışa sunulacak. 4 yıllık fakültede okuyan ve tarla sahibi olan öğrenciler, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kredi çekme imkanına da kavuşacak.
Öğrencilerin pratikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla kiralama yöntemi ile öğrencilere arazi tahsis ettiklerini ifade eden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, "Şu an öğrencilerimize 50 dekarlık bir alan tahsis ettik. Her bir öğrencimiz için 1 dekar arazi tahsis edildi. Öğrencilerimiz tohum ekiminden hasadına kadar bütün uygulamaları kendilere yapacak. Biz kendilerine tohum, gübre, makine, çapa ve ilaçlama konusunda destek sağlayacağız. Öğrencilerimiz öncelikle teorik bilgilerini pratik hale getirecekler ve bütçelemeyi öğrenecekler. Bizim ürettiğimiz ürünü satmak ve kar etmemiz gerekiyor. Onun içinde masrafımızın ne olduğunu bilmemiz lazım. Tarımsal üretiminde bir muhasebesi olması lazım ve yaz olduğu için ikinci ürün olarak buğday hasadından sonra burada mısır, soya, susam, kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi ikinci ürünlerin çekirdeklerini ektik. Bu uygulamayı 3'üncü sınıf öğrencileriyle başlattık ve bu yıl kayıt esnasında öğrencilerimize kiralama karşılığında arazi ve öğrencilerimizin müteşebbis olmalarını sağlayacağız" dedi.
Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf Tarım Ekonomisi bölümü öğrencisi Fatma Keskinbıcak ise, bu yıl kendisine tahsis edilen 1 dekarlık arazide sarımsak üretimi yaptı. Bölgede sarımsak üretiminin yaygın olmadığını ve bu nedenle sarımsak fiyatının yüksek olmasından dolayı sarımsak ekimine karar verdiğini anlatan Keskinbıcak, 1 dekarlık alanda 350 kilo rekolte beklediğini ifade ederek, "Üniversitenin bana verdiği arazi bir dönümlük alandır. Buradaki amacım Türkiye'de sarımsak üretim potansiyeli çok az ve bunun sonucu olarak arzın düşük olması fiyatların yüksek olmasına neden oluyor. Sağlık acısından da sarımsak çok önemli bir üründür ve antibiyotik özelliği taşımaktadır. Sarımsak üretimini yaygınlaştırmak istiyorum. 1 dekarlık alandan en yüksek verim 500 kilo oluyor ben şu anda 350 kilo sarımsak bekliyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Öğrencilere tarlalarının dağıtılması
Bereket duasının okunması
Tarlanın sürülmesi
Tohum ekiminin yapılması
Dekan Recep Gündoğan ile röportaj
Sarımsak tarlası
Sarımsak üretimi yapan Fatma Keskinbıçak ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PANAR-ŞANLIURFA-DHA)