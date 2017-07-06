Dha Yurt Bülteni-10
1)MEZUNİYET TÖRENİNDE BAYILAN ÖĞRENCİ VELİSİNE İLK MÜDAHALEYİ REKTÖR YAPTIÇukurova Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sıcaktan baygınlık geçiren öğrenci yakınına ilk müdahaleyi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar yaptı.
1)MEZUNİYET TÖRENİNDE BAYILAN ÖĞRENCİ VELİSİNE İLK MÜDAHALEYİ REKTÖR YAPTI
Çukurova Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sıcaktan baygınlık geçiren öğrenci yakınına ilk müdahaleyi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar yaptı. Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreni Açık Hava Amfisi'nde gerçekleştirildi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, akademisyenler, Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 800 öğrenci ile ailelerinin katıldığı törende akşama rağmen sıcak hava etkili oldu. Açık Hava Amfisi'ni dolduran aileler çocuklarının bu mutlu gününe ortak olmak için heyecanla beklerken, açılış konuşmalarının yapıldığı sırada öğrencilerden Ganime Erdoğan'ın bir yakını kadın baygınlık geçirdi. Bayılan kadını gören sunucunun "Misafirler arasında doktor ya da sağlık görevlisi var mı? anonsu üzerine protokolde oturan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, üzerindeki binişi çıkartarak koşar adımlarla olayın olduğu yere gidip ilk müdahaleyi yaptı.Tıp doktoru olan Rektör Kibar'ın müdahalesinin ardından sıcak ve heyecandan baygınlık geçirdiği belirlenen öğrenci velisi, götürüldüğü Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tören ise kaldığı yerden devam etti.
Görüntü Dökümü
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Amfide oturan velilerden genel görüntü
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın bayılan velinin yanına gitmesi
Müdahale etmesi
Genel görüntü
SÜRE: 01'26" BOYUT: 88 MB
Haber-Kamera: ADANA,
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2)TMMOB'DAN SGK ÖNÜNDE PROTOKOL TEPKİSİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile aralarında sürdürülen iş birliği protokolünün iptal edilmesini protesto etti.
SGK İzmir İl Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup "TMMOB Protokolü fesih kararı geri alınsın" yazılı pankart açtı. Toplanan grup adına basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın okudu. Açıklamada 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün SGK tarafından 09 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı olarak fesih edildiği belirtildi. Yalçın, "Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü 'yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı' gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan 'TMMOB'nin asgari ücret belirlemesi' ve 'kurumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması' hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir" dedi.
"SGK BASKIYA BOYUN EĞİYOR"
SGK'nın çalışanların haklarını koruması gerektiğini belirten Yalçın, "Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması beklenir. Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek, yüz binlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahküm etmiştir" diye konuştu.
"BU YANLIŞ KARARDAN BİR AN ÖNCE GERİ DÖNÜN"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna seslenen Yalçın şöyle dedi:
"Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek 'tek taraflı fesih' işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir."
Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
Görüntü Dökümü
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Gruptan görüntü
Melih Yalçın'ın açıklamayı okuması
genel ve detay görüntüler
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3)MÜŞAVİR ÇETİN, BAŞSAVCILARDAN TELEFONLARINI GAZETECİLERE VERMELERİNİ İSTEDİ
ADALET Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Yargı-medya buluşması' programında konuşan Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Ankara'daki toplantıda başsavcılara "Gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber vermesini istiyorsanız, size ulaşmaları lazın, telefon numaralarınızı verin" dediğini söyledi.
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Erzurum Bölge Adliye, Bölge İdare ve Erzurum Adalet Sarayı'nda Medya İletişim Büroları açıldı. Açılışa, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı Ünal Bingül, BAM Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Baro Başkanı Talat Göğebakan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdülrezak Altun katıldı. Basın mensuplarının yargı haberlerine kolay ulaşabilmesi için kurulan Medya İletişim Büroları kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Medya İletişim Bürolarında basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Adliyelerde medya iletişim bürolarının açılması sırasında Alpaslan Azapağası, şöyle dedi:
"Günümüz demokrasi anlayışında yargı bağımsızlığının basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi, halkın doğru şekilde bilgindirilmesine bağlıdır. Şeffaflık demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Denetlenebilirlikte vazgeçilmez unsurdur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Biz bu tür hastalıklarla mücadele etmemiz lazım. Halkın ilk elden haber almasını sağlamak amacı ile ülke genelinde basın iletişim büroları kuruldu."
Sway Hotel'de 'Yargı medya buluşması' adlı seminerde konuşan Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, yargının verdiği kararların halka ulaştırılması için basın mensuplarına büyük görevler düştüğünü bildirdi. şimdiye kadar yargı ile medya arasında bir kopukluk yaşandığını hatırlatan Çetin, medya iletişim bürolarının kurulması ile bu sorunların ortadan kalkacağını belirtti. Bilal Çetin şunları söyledi:
"Ulaşamadığınız haberler konusunda başsavcılarımız, başsavcı vekillerimiz size yardımcı olacaktır. Medya iletişim konusunda başsavcılarımız, başsavcı vekillerimizle toplantı gerçekleştirdik. O toplantılarda söylediğim şu: Gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber vermesini istiyorsanız, size ulaşmaları lazım. Başsavcılarımızın telefon numaralarını gazeteci arkadaşlarımıza vermelerini rica ediyorum. Çünkü gazetecilikte hız çok önemli. Aldığınız bir haberi anında doğrulatmanız gerekiyor. Doğrulatmazsanız yanlış haber vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Gazeteci arkadaşlarımız bir haber aldığı zaman başsavcımıza 2 saniye içerisinde ulaşmalı ki o haberin doğru olup- olmadığını teyit edebilmeli. Teyit edemezse yalan yanlış haberlerin önünde geçmeyi engelleyemeyiz. Yargı mensupları, başsavcı, komisyon başkanlarımıza büyük görev düşüyor. İnanıyorum ki bundan sonra başsavcılarımız, başsavcı vekillerimiz, komisyon başkanlarımız medya mensuplarımızla daha çok iletişime geçeceklerdir. Sen gazeteciye doğru haber vermezsen o yanlış haberi vermek zorunda kalır. Gazeteci arkadaşlarımıza doğru haberi ulaştırmak zorundayız. Gazeteciler de haberleri doğrulatmadan, teyit etmeden yazmasın."
Görüntü Dökümü
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-Medya iletişim bürolarının açılışı
-Büroların gezilmesi
-Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası'nın konuşması
-Bölge Adliye Mahkemesi
-Müşaviri Bilal Çetin'in konuşması
-Detay
Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,
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4)GAZİANTEP'TE, SURİYELİLERİ PROTESTO ÇAĞRISINA: 9 GÖZALTI
GAZİANTEP'te, sosyal medyadan Suriyeliler'i protestoya yönelik toplanma amaçlı çağrıda bulunan ve bunları paylaşan 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldığı açıklamada. Açıklamada, "4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde sosyal medya yoluyla Suriyeliler'i protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanmaya yönelik çağrılar yapan, bu çağrıları paylaşarak katılım sağlamaya çalışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır" denildi.
GAZİANTEP,-
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5)ELEKTRİK ARIZASI EVİ KÜL ETTİ
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Kınık Köyü'nde elektrik arızasında çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kınık Köyü'nde 34 yaşındaki Mehmet Örenbağ'a ait 2 katlı evde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı sırada evin 2'nci katında başlayan yangını fark edenler durumu itfaiyeye ve ev sahiplerine haber verdi. Köy halkı yangına müdahale etmeye çalışırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, evdeki eşyalar da tamamen yandı.
Ailece evsiz kaldıklarını söyleyen Mehmet Örenbağ, "İşyerinde çalışırken 'eviniz yanıyor' diye bilgi verdiler. Geldiğimde evimiz tamamen yanmıştı. Bütün eşyalarımız da evle birlikte yandı. Eşim, iki çocuğum ve babam evsiz kaldık" dedi.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye yangın alanına gelirken
-jandarma yangın yerinde güvenlik önleminden
-Yanan pencere ve kapı içersinde merdivenden ve alevlerden
-Dışarı çıkarılan eşyalardan
-RÖP: Mehmet Örenbağ(Yanan evin sahibi)
-Yanan ev yanarken genel görüntü
71,6 MB /// 02.14'
(HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),
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(ÖZEL)
6)2 BİN YILLIK ASLAN HEYKELİ TAHRİP EDİLDİ
ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, Kommagene Krallığı'ndan kalan Karakuş Tümülüsü'nde bulunan 2 bin yıllık aslan heykeli, bilinmeyen kişi ya da kişilerce tahrip edilerek bir bölümü kırıldı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve Cendere Köprüsü, Eski Kahta ile Arsemia kaleleri ve Nemrut Dağı yol güzergahında bulunan Karakuş Tümülüsü'ndeki aslan heykelinin sol bölümü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Heykelin sol baş bölümünün kırıldığı ve taş parçalarının da götürüldüğü görüldü. Güvenlik güçleri, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Karakuş Tümülüsü'ndeki heykelin tahrip edilmesi tepkilere yol açtı.
ALMANYA'YA KAÇIRILMAK İSTENMİŞTİ
İlçedeki turizmci Mahmut Arslan, heykelin kıranların bulunup cezalandırılmasını istedi. Daha önce tümülüsün doğu cephesindeki sütunun üzerinde bulunan heykelin 1951 yılında Alman Arkeolog Prof. Karl Dörner taranfından çalınmak istediğini hatırlatan Mahmut Arslan, şunları söyledi:
"Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Aslan heykeli, Alman Arkeolog Prof. Karl Dörner tarafından yere indirilerek insan gücü ile araçların gidebileceği batı terasına taşınmış. Dörner, aslan heykelini karayoluyla İskenderun Limanı'na götürüp, oradan da gemi ile Almanya'daki Berlin Müzesi'ne koyup sözde korunmasını sağlayacağını söylemiş. Ancak, yetkililerin durumu fark etmeleri ile Dörner, heykeli çalmakta başarılı olamamış. Bakınız, buradaki Nemrut Dağı ve diğer tarihi eserler Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmiş. Bu insanlar dünya mirası olan bu tarihe, 2 bin yıllık bu heykele nasıl kıymışlar anlayamadım. Bu heykeli kıranların eller kırılsın."
Görüntü Dökümü
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Karakuş Tümülüsü
Tahrip edilen heykel
Oyulan bölüm
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB
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7)KAYSERİ'DE FETÖ/PDY'DEN GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA
KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları gerekçeseiyle gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye gönderildi.FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında adli makamlarca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonla bu kişilerden 67'si gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 17 kişi, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Sağlık kontrolüne getirilenlerden bazılarının yakınları da Adli Tabiplik girişinde gözyaşı döküp, yakınlarına destek olmaya çalıştılar. Bu arada, gözaltındaki diğer kişilerin sorguları ise sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi
-Detay görüntü
Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)
AA, İHA
1 Dosya 2 dakika/66 MB
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8)GAZİANTEP'TE KADINLAR, YEMEK SEKTÖRÜNDE ÖN SAFLARDA
GASTRONOMİ dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı'na" alınan ve mutfağıyla Türkiye'nin öncü şehir olma özelliğini kazanan Gaziantep'te yemek sektöründe kadınlar da söz sahibi olmaya başladı. Yüksek Gıda Mühendisi Zehra Mart, Gaziantep'in en büyük catering firmalarından birini ekonomiye kazandırırken, aynı zamanda restaurant işletmeciliği için de diğer kadınlara örnek oldu.
Civan Catering Hazır Yemek Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Civan Restaurant İşletmecisi Zehra Mart, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağın'a" giren Gaziantep'in, bu alanda Türkiye'nin öncü şehri olma özelliğini kazandığını ve kendi dalının Nobeli'ni aldığını belirterek, "Gaziantep mutfağını dünyanın en önemli mutfaklarından birisi olduğunun resmen kabul edilmesi bizlerin de ufkunu açtı ve cesaret verdi" dedi.
Gastronomiye sahip çıkmanın tüm Gazianteplilerin görevi olduğuna dikkati çeken Zehra Mart, "Dünyada; Meksika, Çin, İtalyan, Lübnan, Fransız ve Türk mutfakları rüştünü ispat etmiş ülke mutfaklarıdır. Ancak dünyada şehir ismi ile anılan tek mutfak Gaziantep mutfağıdır. Yemek üretimi ve restaurant işletmeciliği gibi emek ve hizmet yoğun bir sektörde genelde erkek egemenliğinin ağır basıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in kadınları teşvik etmesi bizlere büyük cesaret verdi. Bazılarının değimiyle; biz kadınlar 'elimizin hamuruyla' bu sektörde de büyük başarılar kazanacağız. Gaziantep mutfağını dünyada hak ettiği yere taşımak için bende Gaziantepli kadınlara çağrıda bulunuyorum. Ninelerimizden, annelerimizden bizlere miras kalan mutfak ve yemek kültürümüzü hem turizmin ve halkımızın beğenisine sunalım hem de gelecek nesillere taşıyalım. Yemek sektöründe çok daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü
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Restaurant
Kebap pişirilmesi
Tatlı servisi
Zehra Mart'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB
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9)AYDINLATMA DİREKLERİNİ DEVİREN CİPTE 3 YARALI
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 2 ayrı aydınlatma direğini deviren cipteki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında, Kargılı Mevkii'nde meydana geldi. Gürece Mahallesi'nden Bala Mahallesi'ne giden Kudret Dizibüyük, yönetimindeki 16 NBN 90 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki 2 ayrı aydınlatma direğini devirip duran cipteki sürücü Dizibüyük ile eşi Nuran Dizibüyük ve kızı Zeynep Dila Dizibüyük yaralandı. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Dizibüyük ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Gürece -Bala yolu, 1 saat ulaşıma kapandı. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bir saat enerji kesintisi yaşandı. Cipin kaldırılması sonucu ulaşım tekrar açıldı. AYDEM teknisyenlerinin çalışması sonucu elektrik akımı tekrar verildi. Jandarma, kazayal ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü
Otomobilden direklerden görüntü
Genel ve Detay görüntü
(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),