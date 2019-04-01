Dha Yurt Bülteni -10

Kırklareli'de Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı

KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.

Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin, geçen perşembe günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 2 kilometre uzaklıkta metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konuldu. Zeynep'in ölümünün ardından katil zanlısı Kerem Solako'nun boş olan tek katlı evinde bu gece yangın çıktı. Daha önce taşlanan ev boşaltılırken, polis bu grubu dağıtmıştı. Olayın ardından ise gece yarısı iddiaya göre, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın çevrede bulunan 3 evdede hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Yanan evin kendi evlerine de zarar verdiğini belirten Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan evden genel

Olay yeri inceleme ekibinden detay

Mahalleden detay

Komuşuları ile röp.

Yanan evden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,

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Uşak Baro Başkanı hayatını kaybetti

UŞAK Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile kafede bir araya gelen Uşak Baro Başkanı Kazım Kargı, sohbet ederken fenalaştı. Kargı'nın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine kafeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kazım Kargı'nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Baro Başkanı Kazım Kargı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber: UŞAK,

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Kaynak: DHA