DHA İSTANBUL -  SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ: TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi



REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Sanık avukatları, davada daha önce tanık olarak dinlenen Cavit Yılmaz'ın tekrar dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Mahkeme heyetinin red kararı üzerine mahkeme başkanı ile sanık avukatları arasında uzun süre tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanıklar ve avukatları reddi hakim talebinde bulundu.



4 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının duruşmayı uzatmak amacı taşıdığı gerekçesiyle reddi hakim taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın kuvvetli suç şüphesi, suçun niteliği, delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 9 sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Temmuz'a ertelendi.





Kaynak: DHA