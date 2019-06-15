DHA İSTANBUL - İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Canlı yayından)

-İtfaiye erlerinin çalışmaları

-Dükkandaki eşyaların kurtarılma çalışmaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA