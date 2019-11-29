DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00/16.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak11.15Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak.
29.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:43
14.00/16.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak
11.15Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Kaynak: DHA