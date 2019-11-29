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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/16.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak11.15Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak.

29.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:43
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/16.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Törenine katılacak/ Erdoğan daha sonra Resim Sergisi Açılış Törenine katılacak

11.15

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  "Türkiye 2023 Zirvesi" programına katılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

 


Kaynak: DHA
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