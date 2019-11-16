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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenecek, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılacak.

16.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:09
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenecek, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılacak. 


Kaynak: DHA
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