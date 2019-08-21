DHA DIŞ - Refleksi hayatını kurtardı

21.08.2019 12:36

Vietnam'da bir adam, park halindeki kamyonetten mal indirdiği sırada, başka bir kamyonun kendisine doğru hızla geldiğini son anda fark etti. Adam refleksi sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

Vietnam'da gerçekleşen olayın görüntüsü güvenlik kamerasında kayda alındı. Görüntülerde, bir adam ve kadının yol kenarında park halindeki bir kamyonetten mal indirdiği görülüyor. Bu sırada arkasını dönen adam, seyir halindeki bir kamyonun hızla kendisine doğru geldiğini fark ediyor ve son anda kazadan kurtuluyor.

Olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adam ve kadının yol kenarında park halindeki kamyondan mal indirmesi

-Adamın arkasını döndüğü anda kendisine doğru hızla gelen kamyonu fark etmesi

-Adamın son anda kazadan kurtulması

Kaynak: DHA