İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

08.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:50

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nde kurduğu yer altına gizlenmiş füze üssü ziyaretinde ABD ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek, Washington ve Tel Aviv yönetimine mesaj verdi.

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

ÇOK SAYIDA ÜS VAR

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün; donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

DÜŞMANLARIN KABUSU OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı füze şehirlerinin düşmanların kabusu olacağını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

ELEKTRONİK SAVUNMA MEKANİZMALARINI AŞABİLECEK

Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
AHMET: şovmenlikle cacıklık doğru orantılıdır.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
KASIMPAŞA: Gözdağı veriyor. yok etmeye kalkanı bizde yok ederiz diye.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EMEKLİ: iyi çiynemeler ortadoğuda az müslüman öldürüpte çiynemediler.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Meghan Markle
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:32:11. #1.14#
title