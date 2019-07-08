DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü.
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Kaynak: DHA
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