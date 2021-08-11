DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu!

Son Dakika: DGS sonuçları bugün açıklandı. DGS sonuçlarının belli olmasıyla beraber bir çok aday DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Diye artmaktadır. DGS puanlarını öğrenen adaylar tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini araştırıyorlar. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu!

Son Dakika: DGS tercihleri ve tercih kılavuzu ayrıntıları DGS sınavına giren adayların gündeminde bulunuyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarından sonra ise tercih listeleri hazırlanacak. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? İşte detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

2021 DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak..

2021 DGS CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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